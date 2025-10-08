Ярославская область заняла 22-е место в рейтинге устойчивого развития

Ярославская область заняла 22-е место в рейтинге регионов России по достижению целей устойчивого развития ООН за 2025 год, набрав 46,38 балла. Итоговый рейтинг опубликовал «Ъ-Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результаты общего ренкинга регионов РФ'2025 по достижению ЦУР ООН

Фото: Пресс-служба АиР Татарстана Результаты общего ренкинга регионов РФ'2025 по достижению ЦУР ООН

Фото: Пресс-служба АиР Татарстана

Рейтинг составляет МГИМО МИД России совместно с Российской ассоциацией содействия ООН с 2021 года в рамках программы «Приоритет-2030». На первом месте в этом году оказалась Республика Татарстан (51,1 балла), итоги рейтинга были оглашены в Казани 7 октября. Второе и третье места заняли Москва и Московская область.

Семнадцать целей устойчивого развития ООН были разработаны в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех». Среди них — хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, доступная и чистая энергия, достойная работа и экономический рост и так далее. В 2024 году Ярославская область занимала 10-е место в рейтинге.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что область также заняла 23-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию, составленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по итогам 2024 года.

Антон Голицын