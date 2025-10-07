Ярославская область потеряла одну позицию в рейтинге благополучия

Ярославская область заняла 23-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию, составленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по итогам 2024 года. Годом ранее регион находился на 22-й позиции, следует из данных рейтинга.

Фото: Правительство Ярославской области

Между тем рейтинговый балл Ярославской области за 2024 год составил 69,12, что на 14,2 пункта выше показателя 2023 года. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что попадание в топ-25 свидетельствует о развитии региона.

«Это говорит о том, что регион является одним из благополучных для жизни. Наблюдается развитие отраслей экономики и социальной сферы», — написал губернатор.

Из регионов ЦФО в 25 лучших вошли также Москва, Московская, Белгородская и Липецкая области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что среднемесячная зарплата в январе-июле 2025 года составила 71 338 руб. По итогам 2024 года она была 64 566 руб.

Рейтинг учитывает отношение медианных доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, объем вкладов в банках на одного жителя и долю населения с доходами ниже границы бедности. Также анализируются доля семей, способных приобрести жилье в ипотеку, и доля населения с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц.

Антон Голицын