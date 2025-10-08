Спрос на зимний отдых вырос благодаря длинным новогодним каникулам

Бронирования отелей и апартаментов в России на зимний сезон выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, причем в санаторном сегменте рост составил 10–15%. Как выяснил «Ъ», основной драйвер спроса — удлиненные новогодние каникулы, которые в этом году могут длиться до 16 дней.

Наибольший рост бронирований демонстрируют бюджетные отели: в сегменте «три звезды» спрос вырос на 25%. При этом средняя стоимость ночи размещения увеличилась на 14%, до 7,4 тыс. руб. В пятизвездочных отелях цены выросли на 16%, достигнув 20,6 тыс. руб. за ночь. Как отмечают в «Островке», популярность набирают региональные направления — Краснодар, Кострома и Ярославль показали рост бронирований более чем на 29%.

