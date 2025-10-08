Туристы потянулись на мороз

На предстоящий зимний сезон туристы сделали на 5% больше бронирований в российских отелях и апартаментах, чем годом ранее. Санаторный сегмент растет быстрее — на 10–15%. Удачный сезон обеспечивают длинные новогодние праздники: отдыхать этой зимой граждане могут 12–16 дней. Из-за растущего спроса цены увеличились в среднем на 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

Количество бронирований размещений на декабрь—февраль в России выросло на 5% год к году, подсчитали в «Островке». В санаторном сегменте рост еще больше. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов говорит, что спрос увеличился на 10–15% год к году. Уровень загрузки объектов, по его прогнозу, составит 65–80%, на даты с захватом празднования Нового года — 100%.

Позитивный тренд отмечают и участники рынка. На крымском курорте «Мрия» в зимнем сезоне ждут роста загрузки на 13–14% год к году. На рынок позитивно влияет в том числе возобновление работы аэропортов Краснодара и Геленджика. В отеле «Грин Флоу» в Сочи в середине сентября темпы продаж на зиму были на 30–40% выше прошлогодних. В туроператоре «Алеан» рассказывают, что на конец сентября у туроператоров было сделано 37% зимних бронирований в санаториях. Пик продаж в компании готовятся увидеть в октябре.

Рост спроса на размещения в зимнем сезоне во многом обеспечивают новогодние праздники: на каникулы сейчас приходится 63% сделанных внутри страны броней, говорят в «Островке». Директор по развитию отельного рынка в «Туту» Юрий Вьюшин говорит, что на праздничные даты путешественники пока сделали на 60% больше бронирований, чем годом ранее. В OneTwoTrip продажи на даты каникул выросли на 33% год к году.

Годом ранее новогодние каникулы в России длились 11 дней: россияне отдыхали с 30 декабря по 8 января. В этом году выходными официально будут 12 дней — с 31 декабря до 11 января, но с захватом двух последних рабочих дней период потенциального отпуска может вырасти до 16 дней — с 27 декабря до 11 января. В «Островке» добавляют, что выраженный рост интереса на новогодние праздники в этом году показывают почти все ключевые зимние направления: Краснодар, Кострома, Ярославль, Великий Новгород и Петрозаводск выросли год к году на 29% и более. В случае Санкт-Петербурга увеличение составило 15%, Москвы — 11%, Казани и Нижнего Новгорода — 8%.

Юрий Вьюшин не исключает, что стимулировать спрос на размещения в России зимой могло общее увеличение интереса к коротким поездкам по стране на выходные. Часть туристов могли пересмотреть даты отпуска, стремясь подобрать более доступный вариант: в «Алеане» говорят, что зимой туры обходятся в среднем на 10–20% дешевле, чем осенью и весной. В «Островке» наиболее заметный рост спроса сейчас демонстрируют бюджетные средства размещения. В объектах категории три звезды количество зимних бронирований выросло на 25% год к году, четыре звезды — на 23%, пять звезд показали пятипроцентное увеличение. Средний период поездки, по данным OneTwoTrip, сократился с 4,2 до 3,8 дня.

В контексте общего увеличения туристической активности средняя стоимость размещения растет. В «Островке» говорят, что стоимость проданной ночи на декабрь—февраль в России сейчас составляет 7,4 тыс. руб., год к году показатель вырос на 14%. В случае с новогодними каникулами среднее значение достигло 7,6 тыс. руб.

Наиболее выраженное увеличение цен на зимние даты аналитики «Островка» зафиксировали в сегменте пятизвездных отелей, где ночь за год подорожала на 16%, до 20,6 тыс. руб. Для четырех звезд рост составил 13%, до 11 тыс. руб., трех — 8%, до 6,4 тыс. руб. Ночь в апартаментах зимой, по данным «Островка», стоит в среднем 5,9 тыс. руб. Год к году значение увеличилось на 7%. Руководитель направления «Регионы России» туроператора «Алеан» Эмма Данилкина говорит, что туры в санатории на зимний сезон подорожали в среднем на 10–17% год к году.

Александра Мерцалова