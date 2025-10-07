Ярославский губернатор пообещал возмездие вандалам

Совершающих акты вандализма в Ярославской области ждет ответственность за противоправные деяния. Об этом губернатор Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале.

Глава региона прокомментировал информацию о подростках, которые разбили окна в здании бывшей детской больницы и сняли это на видео. Их личности установила полиция, а губернатор рассказал подробности.

«Девочка 2013 года рождения била окна, чтобы "развлечься" и снять видео, которое позже попало в соцсети. Снимала ролик ее знакомая 2015 года рождения. Кстати, орудовала девочка аварийным молотком. На пропажу таких молотков из Яавтобусов неоднократно жаловались перевозчики», — сообщил губернатор.

Губернатор полагает, что речь идет не о детской шалости, а о вандализме. С родителей девочки будет взыскан причиненный ущерб.

«Мы не позволим безнаказанно разрушать то, что создавалось трудом многих людей. Каждый, кто решит "повеселиться" за счет общественного имущества, должен понимать – ответственность неизбежна», — написал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что акты вандализма совершаются регулярно в областном центре. Самым известным случаем стала порча нового трамвая, приобретенного по концессии. Раскрасившие вагон молодые люди уже осуждены.