Полиция установила разбившую окно в «правительственном квартале» девушку

В Ярославле полицейские установили несовершеннолетнюю, разбившую окно молотком в здании будущего «правительственного квартала» на проспекте Ленина. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

Об инциденте стало известно благодаря видеозаписи, которую сделали сами участники акта вандализма. Окно было разбито в здании бывшей детской больницы, в которую после ремонта должны переехать структуры правительства региона.

«В ходе проверки сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних установлены подростки, принимавшие участие в противоправной забаве. Девушка 2013 г.р., повредившая два окна здания, объяснила свои действия желанием развлечься и снять видеоролик», — сообщили в УМВД.

В отношении законного представителя девушки составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Она будет поставлена на профилактический учет в полиции.

Антон Голицын