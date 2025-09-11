Испортившие новый трамвай вандалы услышали приговор

В Ярославле суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих уроженцев Липецкой области, которые обвинялись в нанесении граффити на новый трамвай. Как сообщили в пресс-службе облсуда, дело в отношении двух подсудимых было прекращено.

Фото: Правительство Ярославской области

Как установил суд, подсудимые в ночь на 16 февраля 2025 года проникли на территорию трамвайного депо на Ленинградском проспекте и разрисовали новый трамвай. Ущерб составил 556 тыс. руб.

Обвиняемые в вандализме в суде признали вину и полностью возместили «Яргорэлектротрансу» ущерб. Ввиду того, что преступление небольшой тяжести было совершено впервые, а впоследствии ущерб был возмещен, дело в отношении двух подсудимых прекратили с назначением судебного штрафа по 30 тыс. руб.

Третий подсудимый был признан виновным, ему назначили один год ограничения свободы. Как уточнили в пресс-службе, приговор в силу не вступил.

Алла Чижова