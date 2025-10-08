Рынок каршеринга в России вырос на 16%

Объем рынка каршеринга в России в январе–августе 2025 года вырос на 16% в годовом выражении, до 46,76 млрд руб., подсчитал «Ъ» по данным Росстата. В Москве потребители потратили на эти услуги 45,5 млрд руб. (+17%), в Подмосковье — 107,5 млн руб. (+6%).

Рост обеспечен увеличением числа пользователей: их доля в населении выросла с 1,2% в 2022 г. до 2,5–3% сейчас, отмечают в Т-Банке. По данным «Ситидрайв», расширение географии сервиса привлекло клиентов из новых городов. Однако в Краснодарском крае рынок каршеринга упал на 12% из-за снижения турпотока после разлива мазута.

Инфляция также повлияла на обороты: средний чек по России вырос на 11%, до 722 руб. Эксперты ожидают продолжения органичного роста, особенно в регионах и туристических направлениях.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Каршеринг поднимается в гору».