Каршеринг поднимается в гору

Экспансия операторов каршеринга в новые города способствовала росту рынка. В январе—августе 2025 года сервисы краткосрочной аренды автомобилей заработали на 16% больше год к году — почти 47 млрд руб. Однако некоторые регионы столкнулись со снижением спроса на поминутную аренду автомобилей. В частности, в Краснодарском крае это произошло из-за оттока туристов, а в Москве — из-за насыщения рынка. В следующем году рынок будет расти за счет увеличения числа пользователей в небольших российских городах.

Рынок каршеринга в январе—августе 2025 года вырос на 16% год к году, до 46,76 млрд руб., следует из подсчетов “Ъ” на основе данных Росстата. В Москве потребители за этот период потратили на услуги краткосрочной аренды автомобилей 45,5 млрд руб., что на 17% больше год к году, в Подмосковье — 107,5 млн руб. (на 6% больше). Схожая динамика наблюдается на всем рынке аренды автомобилей, включая долгосрочный прокат. Емкость отрасли в целом выросла на 16% год к году, до 59 млрд руб., следует из данных статистической службы.

Наблюдаемый рост объема рынка каршеринга закономерен и обусловлен сдвигами в потребительском поведении и экономике городской мобильности, считает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Елена Варламова. С одной стороны, продолжает она, владение автомобилем в городской среде теряет привлекательность из-за высоких эксплуатационных расходов, таких как плата за парковку, содержание авто. По подсчетам «Мобилити», пять лет поездок на работу и дачу на собственном Solaris HS обойдутся в 2,5 млн руб., на такой же машине такси — в 2,3 млн руб., на автомобиле каршеринга — в 1,5 млн руб. Для вновь получающих права каршеринг становится все более реальной альтернативой по сравнению с владением собственным автомобилем, считает руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Дмитрий Распопов.

Рост рынка каршеринга в 2025 году произошел в основном за счет увеличения числа пользователей, отмечают в «Ситидрайв».

По подсчетам аналитиков Т-Банка, количество водителей каршеринга в стране выросло с 1,2% населения в 2022 году до 2,5–3% сейчас. Расширение географии сделало услугу доступной жителям ранее не охваченных городов и пригородов, что способствовало росту клиентской базы, уточняют в «Ситидрайв». Сегодня услуги каршеринга есть в 30 российских городах. Развитие автомобильного туризма — еще одна точка роста каршеринга, считает главный редактор «Трушеринга» и «Мобилити» Полина Волкова.

Внутренний туризм растет по всем показателям, и арендованный автомобиль — весьма комфортная альтернатива автобусам и поездам, отмечает она. Поэтому регионы, потерявшие часть турпотока, столкнулись и со снижением спроса на каршеринг. Среди них Краснодарский край, где объем рынка каршеринга в январе—августе 2025 года сократился на 12% год к году, до 541,8 млн руб., следует из данных Росстата. По подсчетам службы, в этот период число ночевок в средствах размещения Краснодарского края составило 35,6 млн, что на 11% меньше год к году. Это произошло из-за закрытия части пляжей на черноморском побережье вследствие разлива мазута в Керченском проливе в конце 2024 года.

Незначительное снижение спроса на каршеринг наблюдается и в Москве. В столице в январе—августе 2025 года число чеков сократилось на 1% год к году, в то время как в Петербурге выросло на 3%, а по России в целом увеличилось на 4%, следует из данных сервиса «Чек Индекс». Москва и Петербург начали процесс интегрировать каршеринг более десяти лет назад, напоминает Полина Волкова. Поэтому эти рынки уже не демонстрируют рост числа поездок и автопарка в десятки раз, как это было на старте предложения услуги, поясняет она.

На рост рынка каршеринга, помимо увеличения количества пользователей, повлияла и инфляция.

По подсчетам «Чек Индекс», в январе—августе 2025 года средняя стоимость аренды и шеринга автомобилей по всей России выросла на 11% год к году, до 722 руб. Цены на каршеринг растут не столько за счет прямого повышения тарифов, сколько за счет усложнения тарифной сетки и введения дополнительных плат, уточняет Елена Варламова.

В «Ситидрайв» ожидают, что в 2026 году тенденция устойчивого роста рынка сохранится, особенно за счет регионов, в которых каршеринг пока недостаточно развит. В BelkaCar видят потенциал у туристических направлений, включая Сочи, Калининградскую область, а также города Золотого кольца. Взрывного роста ожидать не приходится, число пользователей будет расти органично, резюмирует Полина Волкова.

Дарья Андрианова, Александра Вебер