Минкульт продолжит поддерживать «Ленфильм» после передачи Петербургу

Министерство культуры РФ продолжит оказывать поддержку работе киностудии «Ленфильм» после ее передачи Санкт-Петербургу. Об этом 7 октября заявила глава министерства Ольга Любимова, передает Интерфакс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ведомство присоединится к разработке кризисного плана по восстановлению площадки. Госпожа Любимова заверила, что Минкультуры помогало и будем помогать «Ленфильму». Речь идет о кинопроизводстве, организации фестивальной деятельности и других моментах работы киностудии.

«Все, что касается долгов (киностудии) — сложнее (...) конечно, отдельной строчки в министерстве культуры на погашение долгов не существует, но, тем не менее, это не отменяет того, что кризисный план мы будем помогать нашим коллегам создавать вместе, как и перечень мероприятий, который должен поддержать в дальнейшем ее коммерческую деятельность»,— добавила Ольга Любимова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем субсидий на съемку фильмов увеличат в Петербурге до 350 млн рублей.

Татьяна Титаева