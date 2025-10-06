Объем субсидий на съемку фильмов увеличат в Петербурге до 350 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга в 2026 году увеличат объем субсидий на съемку фильмов до 350 млн рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Глава Петербурга отметил, что власти стремятся создать привлекательные условия для работы молодых и талантливых режиссеров и актеров, поддерживают кинопроизводство в городе.

«За два года городская кинокомиссия рассмотрела более полутора тысяч заявок на съемки. Мы выделяем субсидии — это 250 млн миллионов рублей ежегодно. В следующем году размер субсидий увеличим до 350 миллионов»,— заявил господин Беглов.

Киностудия «Ленфильм» перешла в собственность Петербурга. По словам спикера Законодательного собрания города Александра Бельского, там может появиться креативное пространство.

Татьяна Титаева