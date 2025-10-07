Эксперты: российским банкам нужно усилить приложения и сервисы в 2–3 раза

Российским банкам потребуется сделать свои приложения и сервисы в 2–3 раза более устойчивыми, чтобы справиться с ростом нагрузки при развитии открытого банкинга (технология управления финансами, обмен через программный интерфейс данными клиентов с третьими лицами – [прим. «Ъ»]). Соответствующее мнение экспертов приводят в пресс-службе ВТБ.



«Задача состоит в том, чтобы инфраструктура компании выдержала этот наплыв дополнительных запросов по счетам. Для этого она должна быть в 2–3 раза более устойчивой. Если она рассчитана на одновременные обращения 25 тыс. пользователей, то в условиях открытого банкинга она должна выдерживать как минимум 50 тыс. обращений», — пояснил Вадим Кулик, зампрезидента-председателя правления ВТБ.

По словам специалистов, к примеру, для решения подобных задач можно использовать платформу API (Application Programming Interface), программный интерфейс приложений и набор инструкций, который позволяет разным приложениям общаться между собой.