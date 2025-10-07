В России представят банкомат с повышенной криптографической защитой

Банкомата российского производства с повышенной криптографической защитой представят на форуме «Финополис-2025». Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



По данным специалистов, безопасность устройств обеспечивается тремя компонентами: системой оперативного обновления шаблонов валют для защиты от фальшивых купюр, российской ПИН-клавиатурой и единственным в РФ удостоверяющим центром для обеспечения криптографических стандартов устройств самообслуживания. Банкоматы планируют постепенно внедрять в парк, заменяя зарубежные решения, отмечается в сообщении ВТБ.

IT-специалисты отмечают, что отечественные системы позволят проводить операции снятия и внесения наличных с использованием QR-кода, карты, токена или смартфона, выбирать категории кешбэка, открывать вклады и накопительные счета, а также совершать сервисные операции. В то же время эксперты заявляют, что решение подразумевает под собой ответ на растущий запрос бизнеса на технологический суверенитет и последовательный переход к использованию отечественных технологий.