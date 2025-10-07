В России сбор биометрии усовершенствуют с помощью отечественной техники

В России мобильность сбора биометрических данных планируют усовершенствовать с помощью отечественной техники. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Так, на фоне роста запроса на использование биометрии банк договорился о закупке планшетных компьютеров российского производства. По словам специалистов, решение позволит использовать технологию не только с помощью стационарных устройств, но и на выездах специалистов. Тем не менее одним из наиболее важных вопросов использования биометрии остается обеспечение безопасного оборота таких данных, отмечают эксперты финансового сектора. К примеру, устройства на российской операционной системе позволяют собирать биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему, которая имеет сертификацию ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) и ФСБ.