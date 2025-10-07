Более тысячи ТОСов Дона реализовали 7 тысяч инициатив

Территориальные общественные самоуправления Ростовской области воплотили более 7 тыс. инициатив в 2024 году. Проекты охватили разные направления — от благоустройства до создания музейных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По информации ведомства, 7 октября губернатор Юрий Слюсарь утвердил итоги конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Победителями стали 9 ТОСов, представители которых инициировали и воплощали значимые проекты в сферах культуры, спорта, патриотического воспитания, сохранения истории.

Призовые места распределились следующим образом: первое место среди городских округов получило ТОС «10» Советского района Ростова-на-Дону. Лучшим среди городских и сельских поселений назвали ТОС «Победа» Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района. ТОС «Факел» из Матвеева Кургана стал победителем в категории населенных пунктов — административных центров муниципальных районов.

«Лучшие территориальные общественные самоуправления отметят дипломами. Администрации муниципальных образований, где работают победители, получат финансовую помощь на воплощение новых инициатив»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко