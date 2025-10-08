На страховку не заработал

В правительстве Санкт-Петербурга заявили, что городской бюджет за три года сэкономит 200 млрд рублей, если неработающие официально трудоспособные граждане будут самостоятельно оплачивать взносы на обязательное медицинское страхование. Такую идею в начале недели высказала председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, госбюджет несет «огромные расходы» на безработных. По мнению политологов, такие инициативы, прозвучавшие на высоком уровне, свидетельствуют о проблемах с федеральным бюджетом.

В понедельник на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов Валентина Матвиенко заявила, что с неработающих или получающих теневые доходы граждан нужно собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). По мнению председателя Совфеда, введение такой обязанности снизит нагрузку с региональных бюджетов. Она отметила, что «в среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тыс. рублей». Госпожа Матвиенко высказалась, что москвичи «могут два месяца поработать, чтобы заработать» эту сумму.

Вопросов к пенсионерам, детям и людям с ограниченным здоровьем у госпожи Матвиенко не возникло. «Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос — а за счет каких источников доходов они живут?»— вопросила она. Уже через несколько часов Валентина Матвиенко заявила, что никаких необдуманных решений в ущерб населению, связанных с выплатами в ФОМС, принято не будет.

Однако идею поспешили поддержать в Смольном. На вчерашнем заседании петербургского правительства председатель комитета финансов Светлана Енилина сообщила, что суммарно на 2026–2028 годы на страхование неработающего населения выделено 200 млрд рублей. В 2026-м — 63 млрд, из которых 20,5 млрд — на страхование безработных, но трудоспособных петербуржцев. По словам чиновницы, нововведение поможет снизить нагрузку на бюджет и «восстановить социальную справедливость».

Инициативу Валентины Матвиенко раскритиковал депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь. В своем Telegram-канале парламентарий, не называя имени госпожи Матвиенко, написал: «Следуя данной логике, чтобы в полной мере обеспечить справедливость, необходимо возвращать средства работающим гражданам, если они в течение года не пользовались бесплатными медицинскими услугами. Те, кто победнее, платят за себя, а другим, тем, кто побогаче, возвращают деньги». Депутат отметил, что такие идеи могут ударить в первую очередь по наиболее незащищенным категориям граждан.

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Законодательного собрания Ленинградской области, депутат от фракции «Единая Россия» Александр Петров сказал «Ъ-СПб», что идея наполнить фонд ОМС дополнительными средствами неплохая, но такие серьезные решения нельзя принимать быстро. «Здесь все надо внимательно просчитать, проанализировать всевозможные варианты: кто подпадет под это требование априори, а кто может нечаянно под него подпасть»,— отметил областной депутат, подчеркнув, что инициатива требует серьезной проработки и обсуждения.

Юлия Галаничева, управляющий директор группы «Ренессанс страхование», полагает, что определенный объем медицинской помощи (например, в случае угрозы жизни) будет гарантирован обсуждаемой категории граждан в любом случае. От этого гарантированного объема услуг будет зависеть, насколько нововведение, в случае его принятия, повлияет на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС), потому что неработающие граждане трудоспособного возраста, лишившись ОМС, могут предпочесть лечиться в частных клиниках, рассуждает игрок страхового рынка.

Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обращает внимание, что высказанная на федеральном уровне инициатива отвечает общей тенденции в стране, когда все привычные для граждан бесплатные опции постепенно становятся платными. Это касается и образования, и медицины, и проезда по дорогам. Политолог сомневается, что принятие данного предложения может вызвать волну социального протеста, но она способна вызвать «глухое неприятие и отторжение власти». По мнению господина Солонникова, идея лишить медицины тех, у кого нет денег,— это еще один серьезный звонок о том, что у государства большие проблемы с бюджетом. «Когда подобные вещи произносят руководители государства, они таким образом проговариваются о том, что существуют большие проблемы с наполнением бюджета, и денег на те обещания властей, на те проекты, которые еще недавно свободно реализовывались, уже просто не хватает. Это говорит о сложной экономической ситуации в стране»,— предупреждает политолог.

Надежда Ярмула, Александра Тен