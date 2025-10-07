Минэнерго США ожидает сохранение уровня добычи нефти ОПЕК+ ниже плана

По оценкам Минэнерго США, ОПЕК+ в ближайшие месяцы будет добывать нефть ниже плана. Это не позволит слишком быстро наращивать запасы и ограничит снижение цен на нефть, следует из отчета управления энергетической информации.

Прогноз добычи нефти в США в 2025 году Минэнерго повысило на 90 тыс. б/с, до 13,53 млн б/с. Цена на нефть марки Brent упадет в среднем до $62 за баррель в четвертом квартале и до $52 за баррель в 2026 году, считают в ведомстве.

Минэнерго США подготовило отчет 2 октября — до того, как восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить совокупную добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/с. Квота РФ повышена с 9,49 млн до 9,53 млн б/с без учета компенсации перепроизводства. Решение принято с учетом «устойчивых перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных показателей», отраженных в низких запасах нефти.

