Спрос на франшизы в Санкт-Петербурге вырос на 29% в III квартале 2025 года

За III квартал 2025 года интерес к покупке франшиз в Санкт-Петербурге увеличился на 29%. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Бизнес».

Наибольшая доля спроса (20%) пришлась на франшизы в сфере услуг. На втором месте — строительство (18%) и общепит (15%). Также в пятерку вошли франшизы в сегментах торговли (14%) и аренды (8%).

В структуре предложения на первом месте сфера услуг (29%), далее следуют торговля (26%) общепит (14%), строительство (7%), а также IT (7%). Наиболее заметно за год показатель вырос в областях строительства (+72%) и аренды (+25%).

В сегменте продажи готового бизнеса наибольшая доля спроса в III квартале пришлась на проекты в областях общепита (16%), красоты и здоровья (13%), IT (11%), ПВЗ (11%) и торговли (10%).

Лидерами по предложению готового бизнеса стали сферы общепита (17%), красоты и здоровья (13%), сферы услуг (12%) и производства (9%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на строительные франшизы во II квартале вырос в Петербурге на 20% за год

Артемий Чулков