Спрос на строительные франшизы во II квартале вырос в Петербурге на 20% за год

В число самых востребованных франшиз во II квартале в Санкт-Петербурге вошли сферы строительства и ПВЗ. Спрос на первый вид деятельности вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В среднем размер паушального взноса в строительные франшизы во II квартале составил 400 тыс. рублей. Лидером в структуре спроса стала торговля — на нее приходится 20%. Затем идут сфера услуг (17%) и общепит (15%).

С апреля по июнь 2025 года на 87% вырос спрос на предложения в сфере пунктов выдачи заказов. Паушальный взнос в среднем составил 500 тыс. рублей.

«Во втором квартале спрос на франшизы в сфере строительства остается на высоком уровне, это обусловлено тем, что лето — это пик строительной активности. Спрос на строительные услуги сохранится вплоть до осени, пока суточная температура воздуха будет положительной»,— прогнозирует директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский.

При этом интерес к готовому бизнесу в отчетном периоде снизился. Это обусловлено сохранением высокой ключевой ставки, а также более тщательным подходом предпринимателей к выбору дела для инвестирования. На бизнес в сфере IT спрос вырос на 53%, на ПВЗ — на 33%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя ставка аренды в формате light industrial в Петербурге выросла на 4%.

Татьяна Титаева