С начала года в Петербурге ликвидировали 122 свалки

За девять месяцев в Санкт-Петербурге очистили территории от 122 свалок. Общая площадь освобожденной от мусора территории превысила 17 га, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Чиновник отметил, что ликвидация свалок в черте Северной столицы входит в число приоритетных задач Смольного. Власти ожидают, что к концу 2025 года число свалок будет в два раза меньше, чем в прошлом. К 2030 году все несанкционированные места скопления отходов должны быть ликвидированы в год их выявления.

Самыми чистыми районами оказались Адмиралтейский, Петроградский и Центральный. В аутсайдерах — Красносельский, Красногвардейский, Колпинский и Выборгский районы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура пытается добиться ликвидации свалки на 100 кв. м на Петергофском шоссе.

