Прокуратура пытается добиться ликвидации свалки на 100 тыс. кв. м на Петергофском шоссе

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга выявила нарушения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления по факту выявления очередной крупной свалки на юго-западе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что в границах земельного участка общего пользования, расположенного близ д. 75, корп. 4 по Петергофскому шоссе, размещена несанкционированная свалка отходов площадью около 100 тыс. кв. метров.

Прокурор Красносельского района подал исковое заявление в суд. От районной администрации требуют ликвидировать незаконную свалку. В настоящий момент иск находится на рассмотрении, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Санкт-Петербурга также потребовала ликвидировать несанкционированную свалку на одном из земельных участков по Приморскому шоссе в городе Сестрорецке Курортного района.

Андрей Цедрик