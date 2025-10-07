Человек команде друг

Самым громким хоккейным событием недели стало подписание нового контракта между финалистом двух последних розыгрышей Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерс» и его лидером Коннором Макдэвидом. Как и ожидалось, 28-летний форвард учел интересы команды: соглашение оказалось краткосрочным и не угрожало рекорду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он еще некоторое время будет принадлежать Кириллу Капризову, неделю назад заключившему с «Миннесота Уайлд» восьмилетний договор, по которому будет зарабатывать в среднем $17 млн в год.

Фото: Bob Frid / Imagn Images / Reuters По словам генерального менеджера «Эдмонтон Ойлерс» Стэна Боумэна, Коннора Макдэвида не слишком интересовали финансовые детали его контракта

Вечером 6 октября все крупные спортивные медиаресурсы Северной Америки мгновенно отреагировали на короткое и не очень четкое сообщение, оставленное на своих страницах в социальных сетях одним из лучших игроков НХЛ Коннором Макдэвидом. Оно состояло всего из одного предложения — «Наше приключение продолжается» — и сопровождалось фотографиями, на которых канадский форвард запечатлен в форме «Эдмонтон Ойлерс». Сомнений насчет того, как это послание трактовать, не было: так игрок анонсировал подписание нового контракта с клубом.

Вскоре были обнародованы детали соглашения. Срок — два года. Среднегодовая зарплата — $12,5 млн.

Иными словами, речь идет о так называемом мостике, промежуточной сделке перед заключением долгосрочного контракта, с довольно небольшой, если принимать во внимание исключительно высокий класс игрока, суммой.

Таким образом, устояло достижение, установленное всего неделю назад клубом «Миннесота Уайлд». Он заключил самый крупный в истории лиги контракт со своим ключевым игроком Кириллом Капризовым, восьмилетний, на $136 млн или $17 млн в год (рекордным он стал и по общей сумме, и по среднегодовому доходу). Впрочем, никто всерьез не ждал, что эту вершину будут штурмовать сразу. О том, что «Эдмонтон» намеревается продлить контракт с Макдэвидом, было известно.

Однако Sportsnet, ESPN и другие крупные СМИ сообщали, что наиболее вероятный вариант — именно краткосрочный договор, который даст команде, претендующей на Кубок Стэнли, больше гибкости. Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн вообще заявил, что «ни разу» за все время переговоров не обсуждал с Макдэвидом или его агентом финансовый вопрос. Зато стороны делились соображениями о развитии команды, о способах найти путь к трофею, в шаге от которого команда оказывалась два сезона подряд, но оба раза уступила в финале play-off НХЛ «Флорида Пантерс».

Правда, нет сомнений в том, что контракт Капризова все равно скоро кто-то перебьет. Неизбежным это делает постоянный рост потолка зарплат НХЛ. В стартовавшем сегодня сезоне он составляет $95,5 млн, через год он будет равняться $104 млн, через два года — $113,5 млн. Подтверждают это предположение и данные портала PuckPedia, специализирующегося на финансах клубов НХЛ.

Из информации, которую предоставляет ресурс, следует, что в последнее десятилетие зарплаты суперзвезд колебались в пределах 14–15,5% от потолка зарплат (бралось его значение, актуальное на момент вступления контракта в силу).

Контракт Капризова выбивается лишь слегка. Он начнет действовать со следующего сезона, и поначалу его удельный вес составит 16,35%. Но ведь в «Миннесоте» знали о последующем повышении лимита, которое уже спустя год снизит это отношение до 14,98%.

Определить круг игроков, которые могут отнять у Капризова лидерство, не так сложно: достаточно изучить, у кого из ведущих хоккеистов скоро завершаются контракты. Реальных претендентов трое. Один — 28-летний центральный нападающий Остон Мэттьюз, до 2028 года связанный с «Торонто Мейпл Лифс». Двое других — топовые защитники, 26-летний Кейл Макар и 25-летний Куинн Хьюз (оба начинают предпоследние сезоны в рамках действующих соглашений с «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Канакс» соответственно). Если вооружиться данными PuckPedia, получится, что продление контракта с любым из них должно вылиться в новый рекорд (до $17,515 млн). Возможность заработать еще больше любой из них наверняка получит, если выйдет на рынок свободных агентов.

В то же время более долговечный рекорд, по расчетам экспертов, все же должен установить именно Коннор Макдэвид — суперзвезда из суперзвезд. Ценность канадца, уже скопившего 14 личных наград НХЛ, среди которых есть самые престижные, все-таки выше подавляющего большинства хоккеистов. А нападающие примерно такого же калибра — одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», Никита Кучеров из «Тампа-Бей Лайтнинг» — старше, они свои главные контракты уже успели получить.

Роман Левищев