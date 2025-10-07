Ростовская область выполнила 50% плана по севу озимых

Аграрии Ростовской области засеяли озимыми культурами 1,4 млн га, что составляет более 50% от запланированного объёма. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

По информации ведомства, всего в области предстоит засеять почти 2,8 млн га озимыми, из которых 99% приходится на зерновые. Хозяйства региона полностью обеспечены семенами озимых зерновых отечественной селекции — заготовлено более 560 тыс. тонн.

Продолжается уборка поздних зерновых. Собрано около 44% площадей, валовой сбор составил более 130 тыс. тонн.

На завершающем этапе находится уборка масличных — собрано 713 тыс. тонн с 75% площадей.

Также аграрии убрали 186 тыс. тонн сахарной свеклы с 68% площадей, 85 тыс. тонн картофеля с 50% площадей. Урожай овощей превысил 100 тыс. тонн — их собрали с 75% площадей.

Валентина Любашенко