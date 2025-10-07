Пьяный водитель Toyota вылетел в кювет и врезался в дерево под Киришами

Около полудня 6 октября на 205-м км автодороги «Лодейное Поле-Тихвин- Бугодощь-Чудово» 40-летний водитель Toyota, двигаясь от Киришей в сторону Тихвина потерял управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП скончался 35-летний пассажир иномарки, водитель получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. В ходе проверки выяснилось, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что фургон перевернул Alfa Romeo в Шушарах. После столкновения бригада скорой помощи доставила 31-летнего водителя легковушки и его 23-летнюю пассажирку в больницу.

Андрей Маркелов