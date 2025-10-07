Захарова опровергла слова Финляндии о нарушении Россией Хельсинкских принципов

В России считают «откровенной ложью» утверждения главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия своими действиями якобы нарушает каждый из десяти принципов Хельсинкского Заключительного акта. С такой оценкой речи финского министра выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом, по ее словам, госпожа Валтонен права в том, что принципы действительно нарушаются другими государствами-членами Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).

«Откровенная ложь, к которой уже все привыкли. Однако же в чем Валтонен права, так это в том, что принципы Хельсинки полувековой давности действительно нарушаются. И нарушаются теми, кто под ними подписался – государствами-членами ОБСЕ»,— написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В доказательство госпожа Захарова привела пример для каждого из десяти принципов, лежащих в основе Хельсинского Заключительного акта. Среди примеров — вмешательство Хунты Черных полковников в Греции в межэтнический конфликт на Кипре, бомбардировка НАТО Югославии без мандата ООН, признание Западом Косово без согласия Сербии, «Майдан», поддержка странами Запада переворота на Украине и прочие ситуации.

6 октября министр иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в своей речи на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению обвинила Россию в нарушении «каждого из десяти принципов» Хельсинкского Заключительного акта. Она назвала действия России на Украине «посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины и грубое игнорирование норм, которые десятилетиями обеспечивали мир в Европе».

Варшавская конференция ОБСЕ по человеческому измерению — крупнейшая в Европе конференция по правам человека. На ней представители государств—членов этой организации и гражданского общества традиционно обсуждают вопросы, связанные с правами человека, основными свободами, свободой слова и прессы, правами и свободами меньшинств. Россия уже не первый год официально бойкотирует конференцию. На этот раз — под предлогом того, что председательство Финляндии нарушило процедуры. В 2021 году РФ и вовсе обвиняли в срыве мероприятия.

Подробнее о ситуации в отношениях России и ОБСЕ — в материале «Ъ» «Не БДИПЧ ты мне».

Анастасия Домбицкая