Глава МИД Финляндии обвинила Россию в нарушении всех десяти принципов Хельсинки

Власти Финляндии считают, что Россия нарушает «каждый из десяти принципов» Хельсинского заключительного акта. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Финляндии Элины Валтонен на открытии ежегодной Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению.

«Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад»,— сказала госпожа Валтонен, назвав действия России на Украине «посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины и грубое игнорирование норм, которые десятилетиями обеспечивали мир в Европе».

Варшавская конференция ОБСЕ по человеческому измерению проходит в Польше. Это крупнейшая в Европе конференция по правам человека. На ней представители государств—членов этой организации и гражданского общества традиционно обсуждают вопросы, связанные с правами человека, основными свободами, свободой слова и прессы, правами и свободами меньшинств. Россия уже не первый год официально бойкотирует конференцию. На этот раз — под предлогом того, что председательство Финляндии нарушило процедуры. В 2021 году РФ и вовсе обвиняли в срыве мероприятия.

Анастасия Домбицкая