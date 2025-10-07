Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Не БДИПЧ ты мне

Сенаторы занялись выводом России из «выборного» органа ОБСЕ

Комитет Совета федерации по международным делам провел круглый стол, посвященный вопросу целесообразности участия России в одной из последних европейских структур, где она все еще полноценно состоит,— Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Бюро занимается наблюдением за выборами, но на практике их дискредитирует, уверены сенаторы. Собравшиеся сошлись во мнении, что Россия может приостановить участие в БДИПЧ, как это уже было с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев считает, что оглашать позицию РФ полезно даже во враждебно настроенной организации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проблему БДИПЧ 26 сентября подняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным, рассказав ему о недопуске представителей РФ на парламентские выборы в Молдавии. Эта «абсолютно закрытая» и «недемократичная» организация «полностью себя дискредитировала», добавила госпожа Памфилова: «Зачем они нам нужны?» Глава государства согласился, что ситуация «выглядит нелепо», и пообещал посоветоваться с МИДом и парламентом. Чтобы выработать свою позицию на этот счет, 6 октября сенаторы провели круглый стол.

Бывший посол России в США, а ныне первый заместитель председателя комитета Совета федерации (СФ) по международным делам Сергей Кисляк выразил общее, по его словам, мнение: БДИПЧ давно превратилось в инструмент политического давления в руках коллективного Запада и широко используется для дискредитации выборов, если на них проигрывает «нужный» кандидат. В таком же ангажированном ключе организация ведет себя по отношению к собственным наблюдателям, добавил сенатор.

Вице-спикер верхней палаты Константин Косачев констатировал, что ОБСЕ, как и Совет Европы, разрушена странами Запада, которые имеют там большинство. Он назвал БДИПЧ «крайне странной структурой», которая «самоприсвоила» полномочия и разделила государства на три ни с кем не согласованные категории — полностью демократичных, условно демократичных и совсем недемократичных. По словам сенатора, и ОБСЕ, и БДИПЧ нуждаются в реформировании, а пока этого не произойдет, Россия будет каждый раз выслушивать «вежливые комментарии», за которыми стоит «жесткая антироссийская деятельность». Выходов два: или приостановить участие в бюро по аналогии с Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ, или продолжать влиять на его деятельность изнутри. «Даже когда мы в меньшинстве — иметь возможность озвучивать нашу позицию и дискредитировать заведомо предвзятые оценки»,— пояснил господин Косачев смысл второго варианта. Но что лучше, пока непонятно, признался он.

Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что Россия относится к БДИПЧ «спокойно и отстраненно», поскольку функцию международного наблюдения за внутренними выборами выполняют структуры ПА ОДКБ, СНГ, ШОС и других организаций-партнеров. В свою очередь, член Центризбиркома Павел Андреев подчеркнул, что самому бюро «глубоко фиолетово», какие озабоченности Россия испытывает в отношении его деятельности: «Игнорирование, игнорирование и снова игнорирование». В этой связи господин Андреев задался риторическим вопросом, стоит ли и дальше «стоять в предбаннике перед закрытыми дверьми, где политические пигмеи, которым даровали какую-то власть, как они считают, будут принимать решение: пустить нас или не пустить». «Мне кажется, что великая держава так себя вести не должна»,— указал член Центризбиркома.

«Дело не в том, чтобы хлопать дверью. Есть примеры, как ПА ОБСЕ, где мы приостановили членство. С другой стороны, есть пример ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы.— “Ъ”), где мы ничего не потеряли, перестав принимать участие в деятельности этой структуры. Но абсолютно точно нужно переставать играть по правилам, которые определяет, пишет, диктует нам БДИПЧ, и исходить из собственных интересов»,— резюмировал Павел Андреев.

Андрей Прах

