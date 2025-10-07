Глава СК взял на контроль дело о невосстановленном доме после пожара под Ростовом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, связанного с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в пос. Верхнетемерницкий Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, инцидент привлек внимание общественности после публикаций в Тelegram-канале, где граждане выразили несогласие с ходом установления обстоятельств произошедшего на ул. Обсерваторной. В январе 2025 года в здании, построенном в 2013 году, вспыхнул пожар. Огонь унес человеческие жизни, уничтожил несколько квартир и повредил кровлю.

Собственники жилья неоднократно обращались с требованиями о восстановлении дома, однако ремонтные работы так и не начались. Помощь гражданам в восстановлении их прав не оказали.

По поручению Бастрыкина в СУ СК России по Ростовской области расследуют уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде отчитаться о ходе и результатах следствия. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Валентина Любашенко