Ростовской области нужны три тысячи площадок для вывоза мусора

Ростовской области необходимо создать почти три тыс. новых площадок для вывоза мусора и привести в порядок более шести тыс. существующих. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на заседании региональной межведомственной группы.

По словам донского губернатора, особенно остро стоит вопрос с крупногабаритными отходами в 30 муниципалитетах, где требуется установить почти тысячу мульд. Сейчас по всей области установлено 652 таких контейнера.

«Мы имеем стартовую точку, а нужно больше. Это показывает, что впереди большой объем работы»,— отметил глава региона.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что задача заключается не в закупке абстрактного количества контейнеров для отчетности.

«Главный принцип — целевые инвестиции, которые дают реальный, а не мнимый результат. Каждая новая мульда должна заменить собой стихийную свалку. Важно, чтобы бюджетные деньги работали с максимальной отдачей»,— заявил губернатор.

