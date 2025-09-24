Крупную партию синтетических наркотиков нашли в квартире на улице Орджоникидзе

Полиция в ходе реализации оперативной информации задержала 39-летнего жителя Московского района, которого заподозрили в незаконном сбыте синтетических наркотиков, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе обыска в квартире задержанного на улице Орджоникидзе оперативники обнаружили и изъяли электронные весы, фасовочный материал и пакет с порошкообразным наркотиком общей массой свыше 190 граммов.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 ч. 4 УК РФ. Хозяина квартиры задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудники правопорядка изучают другие эпизоды противоправной деятельности петербуржца.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в теплице под Петербургом нашли 29 кустов конопли и 800 граммов наркотика. По подозрению в занятии незаконной деятельностью задержали 45-летнего жителя Ленинградской области.

Андрей Маркелов