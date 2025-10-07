Алиев Ровшан Бейлярович

Родился 30 декабря 1984 года. В 2004 году окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «международные экономические отношения», в 2005 году — Российский государственный социальный университет по специальности «юриспруденция». В 2007 году в Университете св. Томаса (Хьюстон, США) прошел обучение по программе МВА, специальность — «финансы».

С 2008 по 2019 год работал на различных финансовых должностях в международной нефтесервисной компании Schlumberger, в том числе на руководящих позициях. С 2019 по 2022 год был членом правления—вице-президентом по финансам и инвестициям лесопромышленного холдинга «Сегежа групп». В 2022 году занял пост вице-президента по финансам АФК «Система», с 2023 года — первый вице-президент АФК «Система».

В декабре 2024 года был назначен вице-президентом по развитию экосистемы МТС. С января 2025 года — президент ООО «Экосистема МТС». Холост.