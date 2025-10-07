Россия вскоре введет безвиз с Саудовской Аравией и Малайзией

Россия вслед за договоренностью с Китаем намерена отменить визовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом свидетельствуют материалы со стратегической сессии правительства РФ по развитию туризма, передает ТАСС.

Во время заседания премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о готовности России к безвизу с Китаем. «Наша главная задача — сделать путешествия у нас максимально безопасными, комфортными»,— добавил господин Мишустин.

Китай с 15 сентября ввел безвиз для российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Безвизовая политика будет действовать до 14 сентября 2026-го. В КНР назвали инициативу частью китайской дипломатии.

