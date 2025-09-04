Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
КНР считает введение безвиза для россиян частью китайской дипломатии

Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун заявил, что введение безвизового режима для поездок россиян в КНР — важная часть политики китайской дипломатии. По его словам, такое решение показывает высокий уровень отношений между Россией и Китаем.

«Вы (обращаясь к президенту России Владимиру Путину.— “Ъ”) упомянули, что Китай вводит безвизовый режим для граждан России. Это важная политика китайской дипломатии, отражает высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество между нашими странами»,— сказал Ли Хунчжун на встрече с Владимиром Путины на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Господин Путин поблагодарил руководство КНР за «добрый жест». Он отметил, что введение безвиза для россиян поспособствует развитию бизнеса, а также «деловых контактов и личных».

С 15 сентября Китай вводит безвиз для россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Безвизовая политика будет действовать до 14 сентября 2026-го. В Ассоциации туроператоров России заявили «Ъ», что это приведет к росту числа поездок в материковый Китай на 30–40% в годовом выражении.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристам смягчили режим».

