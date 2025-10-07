Дмитрий Ионин призвал застройщиков диверсифицировать свой бизнес

И. о. замгубернатора — министр Свердловской области Дмитрий Ионин порекомендовал застройщикам диверсифицировать бизнес в связи со сложной ситуацией на рынке недвижимости. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности заместителя губернатора и министра инвестиций Свердловской области Дмитрий Ионин на всероссийском инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"

«Многие застройщики идут в смежные проекты, и это хорошо»,— сказал господин Ионин. В пример он привел проект застройщика Prinzip, который на форуме 100+ TechnoBuild заявил о планах строительства отеля с термальным комплексом возле «Екатеринбург-ЭКСПО». Проект планируют реализовать до 2029 года.

Дмитрий Ионин также отметил, что многие застройщики занимаются проектами «лайт индастриал». В частности, по его словам, ГК «Маяк» ведет переговоры об освоении индустриального технопарка «Космос». Господин Ионин добавил, что правительство Свердловской области тоже стремится помогать застройщикам с диверсификацией их проектов.

Ранее представители банковского сектора на форуме 100+ TechnoBuild также рекомендовали девелоперам смотреть в сторону диверсификации бизнеса.

Анна Капустина