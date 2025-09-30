Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Prinzip планирует построить отель с термальным комплексом в Екатеринбурге

Уральский застройщик Prinzip планирует построить отель с термальным комплексом возле «Екатеринбург-ЭКСПО». Компания представила проект на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

По словам представителей компании, реализовать проект планируют к 2029 году. На этой неделе планируют подписать соглашение. Подробности проекта обещали рассказать позже.

Ранее сообщалось, что строительством объекта займется «Космос Отель Групп» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). Несколько лет назад говорили, что гостиница будет рассчитана примерно на 200 номеров, завершить работы планировали в 2023 году.

Мария Игнатова

