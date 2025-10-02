«Сейчас не жирные, просто коты»

Девелоперы, представители власти и банковского сектора на форуме 100+ TechnoBuild разошлись во мнении, как будет себя чувствовать строительная отрасль в ближайшие годы. Застройщики признались, что ситуация на рынке непростая и они ждут снижения ключевой ставки, чтобы ипотека стала более доступной. Но им напомнили, что шутливое выражение «жирные коты-девелоперы» появилось не просто так.



Президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников котом себя не считает

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дискуссию о том, что ждет рынок строительства в ближайшем будущем начал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. По его мнению, ситуация относительно рынка столицы Урала больше нагнетается удручающими прогнозами. «Введено порядка 1 млн кв. м на сегодняшний день. Разрешения выдаются планово, торможения и отрицательной динамики нет. Плохих тенденций не видим, понятно, что фиксируем вопросы и проблемы, но это точечные вопросы — месячные спады, например. Пока никто на стадии банкротства не приходил»,— рассказал он.

Директор по продажам федеральных проектов группы «Самолет» Антон Гак рассказал, что сейчас компания ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки, но придерживается взвешенного, консервативного подхода в ведении бизнеса и концентрируется на запущенных проектах.

«В текущих обстоятельствах мы строим все финансовые модели, делаем расчеты по проектам, темпам запуска новых очередей и выводу новых продуктов на рынок с учетом осторожных макроэкономических допущений. Такой подход позволяет нам сохранять устойчивость даже в случае, если снижение ставки затянется или рынок будет восстанавливаться медленнее, чем прогнозируют аналитики. Мы закладываем в модели запас прочности как по себестоимости, так и по спросу и динамике продаж»,— рассказал господин Гак.

По его словам, если ситуация на рынке будет развиваться лучше, чем в базовом сценарии, у компании появятся новые возможности для наращивания темпов строительства и расширения проектного портфеля. «Баланс между реализмом и гибкостью позволяет нам сохранять управляемость бизнеса в условиях неопределенности и не упускать при этом возможности для роста, если рынок даст позитивный сигнал»,— отметил он.

«В последний год, самый непростой, пожалуй, мы вели себя, как последние трусы»,— начал описывать свое видение рынка генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Он объяснил, что они не пополняли земельный банк и из новых проектов в продажу вывели только один. С одной стороны, это помогло нарастить остатки денежных средств — по словам господина Уфимцева, они исчисляются миллиардами, но все лежат на депозитах. С другой стороны, такой подход «больно ударит» по экономике в следующем году.

Говоря о конкуренции бетона и депозита, он указал на то, что население предпочитает держать деньги в банках, а не вкладывать их в недвижимость. «На депозитах населения по стране всегда лежало порядка 50-60 трлн руб., а сейчас — 70-80 трлн руб. Это означается, что часть наших инвесторов изменили бетону. Но тенденция, которая пошла благодаря ЦБ, внушает оптимизм, бетон пока проигрывает, но тенденция радует»,— отметил он.

Неутешительный прогноз дал и вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий, рассказав о сокращении компаний на рынке в РФ и количестве контрактов. Но в Екатеринбурге количество застройщиков не сокращается и никаких предпосылок к этому нет, подчеркнул президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

По его мнению, развитием для отрасли могут стать мастер-планы, так как это легкая точка входа в проект и якорные инфраструктурные проекты, такие как «УГМК Арена», кампус УрФУ или новое здание филармонии, если его построят.

Несмотря на непростые экономические условия, банки активно финансируют новые проекты, что удивило некоторых участников дискуссии. «Мы наращиваем финансирование проектов. Да, мы видим, что ситуация не такая хорошая с точки зрения продаж, но укладывается в рентабельность. Мы не фиксируем снижения объема поданных заявок на проектное финансирование, но фиксируем обращения застройщиков на то, чтобы продлить сроки реализации проектов»,— рассказала директор управления финансирования недвижимости Сбербанка Виктория Требушинина.

Говоря о будущем, она рекомендовала застройщикам снова научиться продавать, так как ситуация с льготной ипотекой многих расслабила, и смотреть в сторону диверсификации бизнеса.

«По Екатеринбургу ситуация одна из самых тревожных, хуже только в Ростовской области. Екатеринбург сегодня второй в России по количеству лотов, выставленных на продажу. Выше только в Москве. Рынок перегрет»,— выступил с тревожной статистикой руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Завершая сессию Рустам Галямов прокомментировал мрачные прогнозы.

«Я три года слышу прогнозы: крах-крах-крах — в Екатеринбурге ужасное перенасыщение. Каждый год говорят, что в следующем году будет еще хуже. Давайте откровенно, льготная ипотека никого не спасала, она делала космически богатыми некоторых людей. Закрепилось выражение "жирные коты-девелоперы", оно же не просто так возникло»,— отметил он.

«Это неправда»,— отреагировал на реплику про котов Вячеслав Трапезников. «Понятно, что неправда. Сейчас не жирные, просто коты»,— пошутил господин Галямов и предложил встретиться через год.

Мария Игнатова