Самосвал смял трамвай в Кировском районе Петербурга
На Корабельной улице 7 октября столкнулись самосвал и трамвай. В результате аварии деформирован корпус общественного транспорта, пишет «Фонтанка».
Из-за ДТП у трамвая разбилось лобовое стекло. В ГУП «Горэлектротранс» пояснили, что причиной дорожного инцидента стал грузовик. Водитель не пропустил общественный транспорт.
В результате происшествия никто не пострадал. К месту аварии прибыла аварийная служба МЧС и ГАИ.
