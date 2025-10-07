Рабочий упал со строительных лесов в Петербурге и попал в реанимацию

Во время выполнения фасадных работ жилого дома в Санкт-Петербурге со строительных лесов упал работник. Сотрудник ООО «СК Ветвь» попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.

Инцидент произошел у дома № 49, литера А по Ланскому шоссе. Высота строительных лесов, с которых упал работник, достигает около шести метро. Его увезли в тяжелом состоянии в реанимацию.

Место происшествия осмотрели сотрудники Следственного комитета и Государственной инспекции. Специалисты устанавливают причины инцидента.

Татьяна Титаева