Мигранты устроили массовую драку в центре Петербурга из-за спора о стройматериалах

Около полудня 16 сентября в полицию поступило сообщение о драке иностранных специалистов во дворе дома 44 по Лиговскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители задержали 11 граждан трех центральноазиатских государств в возрасте от 21 до 41 года. Также в отдел отправился 44-летний житель Невского района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При задержании один из нарушителей попытался скрыться на автомобиле Honda и сбил сотрудника ППС. Тем не менее, уйти от преследования 33-летнему мигранту не удалось. Полицейский с ушибом локтевого сустава обратился в больницу, после оказания помощи он продолжил несение службы.

Вскоре выяснилось, что конфликт между приезжими начался из-за разногласий в вопросе ремонта кровли и используемых строительных материалов. В ходе спора мигранты активно применяли арматуру и деревянные палки. После драки полицейские решили еще раз осмотреть прилегающие к стройке чердаки и подвалы. Там нашли еще семь иностранных рабочих в возрасте от 20 до 50 лет.

В итоге десять человек привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства, еще девять, включая петербуржца, за мелкое хулиганство. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Восемь приезжих останутся под стражей, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК возбудил уголовное дело после массовой драки иностранцев у Сенного рынка.

Андрей Маркелов