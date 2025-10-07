Премьер Индии Моди поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки. Индийский премьер также поздравил российского коллегу с днем рождения, пожелав ему «хорошего здоровья и успехов во всех его начинаниях», сообщает информагентство ANI.

«Два лидера рассмотрели прогресс в двусторонней повестке дня и подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией»,— говорится в посте, опубликованном на официальном канале ANI в X.

Нарендра Моди также отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать российского лидера Индии на 23-м ежегодном саммите Россия--Индия.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в декабре Владимир Путин отправится в Индию с государственным визитом до Нового года. Индийские СМИ писали, что одной из тем переговоров президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди станет расширение военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Анастасия Домбицкая