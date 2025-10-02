Песков: идет активная подготовка визита Путина в Индию

Президент России Владимир Путин отправится в Индию с государственным визитом до Нового года, идет активная подготовка, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, в Нью-Дели пройдут очень содержательные переговоры.

«Идет активная подготовка. Мы придаем большое значение. Наши отношения с Индией носят партнерский, стратегический характер»,— сказал представитель Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Владимир Путин посетит Индию в декабре. Индийские СМИ писали, что одной из тем переговоров президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди станет расширение военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Лусине Баласян