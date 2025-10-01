Индийские СМИ: Путин обсудит с Моди детали контракта по истребителю Су-57

Одной из важных тем декабрьского визита президента РФ в Индию, как ожидается, станет расширение военно-технического сотрудничества между двумя странами. В частности, речь пойдет о заключении контракта на поставку и производство российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил портал The Free Press Journal (FPJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным источников, близких к индийскому оборонному ведомству, Россия предлагает Индии вариант закупки первой партии из 36–40 самолетов с последующей локализацией производства на индийских предприятиях к 2032 году. Стоимость одного самолета оценивается в $80–100 млн, а общий объем сделки может составить $5–6 млрд.

Отдельным пунктом переговоров станет вопрос интеграции в экспортный вариант Су-57 российской гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» с дальностью до 2000 км и скоростью до 10 махов, что значительно расширит ударные возможности индийских ВВС.

Напомним, Индия уже закупила у России зенитные системы дальнего действия С-400 и рассматривает варианты дальнейшего расширения военного сотрудничества, включая покупку дополнительных батарей С-400 и новых С-500. По словам дипломатов, встреча Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди должна подтвердить долгосрочный характер военно-технического партнерства и продемонстрировать готовность к совместным проектам в высокотехнологичной сфере.

Дмитрий Сотак