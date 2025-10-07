Ленобласть согласовала полтора миллиона «квадратов»

Градостроительный совет согласовал концепции застройки территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Три застройщика — ООО «СЗ "Город Солнца"», Setl Group и краснодарский девелопер AVA Group — намерены возвести в регионе суммарно 1,5 млн кв. м. жилья. Жилые комплексы построят в деревнях Новосаратовка, Кузьмолово и Горбунки. Эксперты обращают внимание, что задуманные проекты планируются в локациях с активной жилой застройкой, в которых уже сейчас наблюдается высокая конкуренция между девелоперами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Специализированный застройщик «Город Солнца» в рамках комплексного развития территории планирует построить в Кузьмолово (Всеволожский район Ленобласти) 590 тыс. кв. м жилья для 17 тыс. человек. Жилой комплекс высотой до 21 этажа разместится на 57 га — в массиве «Ручьи-2». Соглашение о строительство ЖК губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал с ООО «СЗ "Город Солнца"» на Петербургском международном экономическом форуме летом 2025 года. Тогда же сообщалось, что застройщик инвестирует в проект 70,8 млрд рублей, строительство рассчитано до 2038 года. Помимо многоквартирных домов, девелопер намерен возвести две школы, четыре детских сада, две библиотеки, спортивные объекты и парк.

На прошлой неделе Градостроительный совет Ленобласти с замечаниями, но согласовал концепцию ЖК, созданную бюро «ГрадстройПроект». Градсовет указал разработчику доработать транспортную модель, определить этапность строительства социальных объектов и представить решения по формированию общественного центра района, сообщили по итогам совещания в пресс-службе строительного блока регионального правительства.

Доработать проект поручили и девелоперу Setl Group, который планирует построить в Новосаратовке (Всеволожский район) многоквартирные дома от 12 до 21 этажа общей площадью 830 тыс. кв. м. Жилой комплекс «Город звезд» будет расположен на 85 га и рассчитан на 24 тыс. человек. В проекте также предусмотрены социальные объекты: школа на 2,7 тыс. мест, шесть детсадов на 1,5 тыс., культурные и спортивные объекты. Сдать все корпуса Setl Group, согласно сайту проекта, планирует в третьем квартале 2029 года.

Три концепции застройки также были подготовлены бюро «ГрадстройПроект». После градсовета разработчик должен будет уточнить транспортную сеть, скорректировать расчеты по школам и плотности застройки и обеспечить единый архитектурно-планировочный облик всех трех кварталов.

Без замечаний остался проект девелоперской компании AVA Group из Краснодара, которая в апреле 2025 года зарегистрировала в Ленобласти дочернее юрлицо ООО «СЗ "Авагор"». Застройщик планирует возвести в деревни Горбунки (Ломоносовский район) четыре многоквартирных дома от восьми до одиннадцати этажей общей площадью 88,5 тыс. кв. м, из которых 50,5 тыс. кв. м будет отведено под жилые помещения для 1,5 тыс. человек, а также детский сад, зоны отдыха и спортивные площадки.

Суммарно все три девелопера построят в регионе 1,5 млн кв. м жилья для более чем 43 тыс. человек. «В Новосаратовке за счет утвержденных проектов появится около 900 тыс. кв. м жилья — это уже не точечная застройка, а полноценные кварталы с социальной инфраструктурой. В Кузьмолово формируется крупный центр агломерации, в Горбунках — компактный район с детским садом и благоустроенными дворами»,— отметил на Градсовете зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Ленобласти в августе 2025 года, по данным «СберИндекса», составила 176 тыс. рублей. Начиная с марта показатель понемногу возрастал: прирост составил около 3%. При этом в августе значительно сократилось количество предложений новостроек: по данным сервиса «Домклик», на рынке было 15,2 тыс. объявлений. В сентябре их количество увеличилось до 18,5 тыс.

«Проекты расположены в локациях наиболее активной жилой застройки, где конкуренция, в том числе и ценовая, оценивается на максимально высоком уровне. В целом средневзвешенная цена первичной жилой недвижимости Ленобласти в соответствии с актуальными данными составляет 179 тыс. рублей за квадратный метр. При этом в области представлено 44% продаваемых квадратных метров агломерации»,— комментирует руководитель направления исследований жилой недвижимости Nikoliers Ольга Рянкель. По данным эксперта, в условиях сокращения спроса покупатели часто делают выбор в пользу наиболее доступных по цене проектов, однако с ЖК в области часто вступают в конкуренцию проекты, расположенные на границах города. «В среднем актуальный рыночный темп продаж успешных областных проектов оценивается на уровне около 30 ДДУ в месяц»,— заключает госпожа Рянкель.

Надежда Ярмула