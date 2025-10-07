Хоккеисты «Локомотива» заказали чемпионские перстни для Никитина

Хоккеисты ярославского «Локомотива» заказали чемпионские перстни для бывшего главного тренера Игоря Никитина и его ассистентов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, что в мае 2025 года «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. К чемпионству ярославский клуб привели, в том числе, Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

В межсезонье клуб объявил, что Никитин «по собственной инициативе» расторг соглашение, которое действовало до 2027 года. Позже он был назначен главным тренером московского ЦСКА. Остальной штаб также перешел в столичный клуб.

Никитин и его тренерский штаб не были приглашены на парад чемпионов, который прошел 3 августа в Ярославле. Также клуб отказался делать чемпионские перстни для экс-тренера и его тренерского штаба, перешедшего в ЦСКА.

В настоящее время главным тренером «Локомотива» является канадский специалист Боб Хартли. Основной чемпионский состав команды был сохранен.

Алла Чижова