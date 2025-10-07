В Челябинской области назначили заместителя министра архитектуры

Заместителем министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области назначили Антона Сартакова. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

В новой должности Антона Сартакова ожидает испытательный срок продолжительностью один месяц. Ранее он руководил управлением развития жилищного строительства министерства строительства и инфраструктуры региона.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре прошлого года недавно созданное ведомство возглавила Ольга Никитина, которая была главным архитектором Челябинска и начальником управления по архитектурно-градостроительному проектированию города.

Виталина Ярховска