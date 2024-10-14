Замов мало не бывает

В Челябинской области созданы новые должности заместителей председателя правительства. Число замов у губернатора Алексея Текслера, возглавляющего и высший исполнительный орган региона, увеличится с 12 до 17. Одним из зампредов станет экс-сенатор Маргарита Павлова. В правительстве говорят, что новые должности необходимы для «усиления координации отдельных приоритетных направлений». Эксперты не исключают, что в будущем пост председателя правительства области может занять не губернатор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран : У Алексея Текслера будет 17 заместителей вместо 12

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ : У Алексея Текслера будет 17 заместителей вместо 12

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о назначении пятерых заместителей председателя правительства региона. Это новые должности в структуре высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. Постановление главы региона об их создании опубликовано на портале правовой информации.

«Они необходимы для усиления координации отдельных приоритетных направлений, общих для различных органов исполнительной власти субъекта. Перечень таких направлений определяет губернатор как председатель правительства Челябинской области»,— сообщает пресс-служба правительства региона.

По решению губернатора, зампредом правительства области станет бывший челябинский сенатор Маргарита Павлова. Она будет отвечать за межведомственное взаимодействие с некоммерческими организациями, помогающими участникам специальной военной операции и их семьям. Руководитель администрации Тракторозаводского района Челябинска Юрий Кузнецов в статусе зампреда возглавит аппарат губернатора и правительства области. Также заместителями председателя назначат Антона Артемова и Сергея Зюся, ранее занимавших должности замруководителей аппарата главы региона и правительства. Господин Артемов будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и национальные проекты. В сфере полномочий Сергея Зюся —информационная политика органов госвласти региона, развитие сферы массовых коммуникаций и средств массовой информации. Пятым зампредом правительства станет руководитель департамента стратегического развития Фонда поддержки спорта Челябинской области Андрей Коляда. Он будет отвечать за межведомственную координацию органов исполнительной власти в области имущественных отношений, управления лесным фондом и развития туризма.

В результате изменений у Алексея Текслера будет 17 заместителей, в том числе два первых вице-губернатора, девять вице-губернаторов, один вице-губернатор — министр и пять заместителей председателя правительства.

В конце сентября правительство Челябинской области объявило о создании в структуре органов исполнительной власти четырех новых министерств: международного и межрегионального сотрудничества, молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, а также архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий (КРТ). Кроме того, появятся новые главные управления по туризму и ветеринарии.

Уральский политолог Алексей Швайгерт считает, что подобное расширение чиновничьего аппарата может быть способом удовлетворения амбиций тех или иных элитных групп, которые, возможно, требуют определенных уступок в виде должностей. Также эксперт не исключает, что в будущем посты председателя правительства и губернатора могут быть разделены.

«Примерно два года назад, с началом СВО, возник достаточно глубокий слух о том, что в регионы вернут самостоятельные должности председателей правительства, в том числе как инструмента влияния на губернаторов. Но каких-то подвижек в этом направлении не было. Вполне возможно, что сейчас мы имеем возможность увидеть начало возврата к такого рода разделению. Я бы здесь все версии рассматривал, начиная от того, что губернатор встраивает в верхний эшелон власти нужных людей, до тенденции разделения должностей»,— говорит Алексей Швайгерт.

Юлия Гарипова