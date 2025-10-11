Насколько вы старше или моложе большинства населения Земли

Медианный возраст населения мира, по данным ООН на 2025 год, составляет 30,9 лет. Это означает, что, если разделить все восемь с лишним миллиардов человек на планете на две равные части, половина будет старше, а половина моложе этого возраста. Для сравнения, в 1970-м человек становился старше большинства, едва достигнув 20-летия. А к концу нынешнего века рубеж будет на уровне 40 лет.

Эти данные подтверждают, что население Земли постепенно стареет. Людей в возрасте становится все больше, доля молодежи, наоборот, уменьшается.

Подробнее о том, сколько на Земле неюных и где им лучше живется, читайте в материале «Ъ» «Стареющий мир».