Стареющий мир

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Памятная дата ООН призвана подчеркнуть вклад возрастного населения в жизнь общества и поддержать политику, направленную на защиту их прав и возможностей. Тем более что численность тех, кто «в возрасте», с годами только увеличивается.

Население Земли стареет. По данным ООН, средняя продолжительность жизни в настоящее время составляет 73 года. Для сравнения: в 1960 году оно едва превышало отметку 50. Число пожилых (65 лет и старше) в мире выросло более чем в пять раз — со 150 млн в 1960 году до 830 млн в 2024-м. Доля пожилых в населении всех возрастов за тот же период удвоилась — с 5% до 10%. Как ожидается, к 2050 году она достигнет примерно 17%.

Распределение пожилых по странам и регионам неравномерно. Развитие медицины и общее улучшение качества жизни, с одной стороны, и стремительное снижение рождаемости — с другой, привели к тому, что быстрее стареют развитые страны. В частности, в Японии уже почти 30% 125-миллионного населения являются пожилыми. В США, по оценкам экспертов, 4,18 млн человек достигли или достигнут пенсионного возраста в 2025 году. Это в среднем по 11,4 тыс. ежедневно — рекордный показатель для страны.

В развитых странах доля населения в возрасте 65 лет и старше сейчас составляет 18,5% по сравнению с 8,3% в 1950-м. Те, кто достигает пенсионного возраста сейчас, могут рассчитывать еще примерно на пару десятков лет жизни: у мужчин этот показатель — 18 лет, у женщин — 21 год. В том числе, по оценкам на 2023 год, около десяти лет жизни они будут здоровыми и активными.

По данным Международной организации труда (МОТ), к настоящему времени значительная доля всех социальных выплат приходится на пенсии по старости — почти 39% в среднем по миру, а в странах со средними доходами она уже приближается к 50%. Для сравнения: доля детских пособий на глобальном уровне в десять раз меньше — лишь 3,8%. Только в бедных странах с более молодым населением выплаты на детей превышают 10%.

79,6% жителей Земли, достигших пенсионного возраста, получают какие-либо пенсионные выплаты. Совсем без пенсий остаются более 165 млн человек. Следует учитывать, что виды пенсионных схем и размеры выплат сильно разнятся по регионам. Если в Европе и Северной Америки доля получающих пенсии приближается к 100%, в Африке она лишь чуть превышает 30%, а в странах арабского мира еще ниже. При этом более чем в 100 странах мира, по оценкам МОТ, средний размер пенсии более чем в два раза уступает средней зарплате (43%). А в ряде беднейших стран минимальные пенсионные выплаты не достигают даже прожиточного минимума.

Больше всего на поддержку пенсионеров тратят страны Европы. В этом регионе соответствующая доля расходов превышает 10% ВВП. Средний размер пенсии в странах Евросоюза, по данным Евростата,— €16,1 тыс. в год, что эквивалентно примерно €1,34 тыс. в месяц. Самые большие пенсии в странах северной Европы — в Дании и не входящих в ЕС Исландии и Норвегии. Там пенсионеры получают в среднем более €30 тыс. евро ежегодно. Также в лидерах богатейшие страны Европы — Швейцария и Люксембург. Хотя и стоимость жизни там высокая. При пересчете размера пенсий по стандартам покупательной способности (это позволяет сравнивать страны с учетом стоимости жизни) на первое место выходит Австрия. В Швейцарии, напротив, размер пенсий частично нивелируется местными ценами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные по средним пенсиям даны в номинальном выражении (€ тыс.) и в пересчете по паритету покупательной способности (по ППС). Последний показатель используется Евростатом, чтобы сравнивать реальную стоимость пенсий в странах с учетом разного уровня местных цен

Самые низкие выплаты в регионе — на Балканах. В частности, среди стран Евросоюза меньше всего получают пенсионеры в Болгарии (€3,6 тыс. в год). На аналогичном уровне пенсии кандидатов на вступление в ЕС (Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Турция), еще меньше в Албании (€1,6 тыс. в год).

По общему объему пенсионных активов среди всех стран мира с большим отрывом лидируют США. По оценкам исследовательской компании Global SWF, на сентябрь 2025 года они составляют $12,4 трлн. Также в первую десятку рейтинга входят Китай, Япония, ОАЭ, Норвегия, Сингапур, Канада, Саудовская Аравия, Австралия и Южная Корея. Россия — на 17-м месте.

Естественно, деньги играют важную роль в обеспечении благополучной старости, однако ими дело не ограничивается. В рейтинге Global Retirement Index от компании Natixis качество жизни пенсионеров оценивается по 18 показателям — от уровня здравоохранения и экономической ситуации в стране до экологии. Данные за 2025 год показывают, что лучше всего живется пенсионерам в Европе, особенно в Норвегии. Первая неевропейская страна в топе — Австралия (7-е место), где особенно сильны позиции в подкатегории здравоохранения. Россия занимает 36-е место — лучший показатель среди стран БРИКС (не считая ЮАР, которая в рейтинг не вошла). Для нашей страны эксперты отметили достижения в сфере материального благополучия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс рассчитывается на основе 18 показателей, объединенных в четыре субиндекса (здравоохранение, финансы, качество жизни , материальное благополучие). 44 страны-участницы исследования ранжируются в соответствии с итоговым результатом. Максимально возможный показатель 100% (идеальная страна для жизни на пенсии).

Для тех пенсионеров, чьи страны не могут похвастаться высокими местами в рейтинге, есть еще один выход — переезд. Недавно журнал International Living представил свой рейтинг лучших стран, куда можно отправиться жить на пенсии. В нем учитываются разные параметры, включая климат, уровень цен и визовые требования для релокации. По этим данным, раем для пенсионеров является Панама — безопасная, стабильная и финансово доступная страна, омываемая теплыми водами Тихого океана. Тем, кому более близка Европа, советуют выбрать Португалию — океан, исторические достопримечательности и невысокие по европейским мерам цены. Лучшим направлением в Азии признана Малайзия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даны топ-10 лучших направлений для переезда в старости. В рейтинге учитывалось множество параметров: качество здравоохранения, доступность жилья и уровень цен, визовые требования, политическая ситуация, культурная среда и благоприятный климат.

Даны топ-10 лучших направлений для переезда в старости. В рейтинге учитывалось множество параметров: качество здравоохранения, доступность жилья и уровень цен, визовые требования, политическая ситуация, культурная среда и благоприятный климат.



А можно поступить так, как сделала 77-летняя американка Шэрон Лейн, которая продала свой дом и на вырученные средства и сбережения купила каюту на круизном лайнере Villa Vie Odyssey. Там она планирует провести ближайшие 15 лет, совершая одно кругосветное путешествие за другим. Один маршрут длится 3,5 года и включает остановки в 425 портах 147 стран. По словам пенсионерки, жизнь на судне дешевле, чем в ее родной Южной Калифорнии, и ей больше не нужно самой стирать и ходить за продуктами.

