В Ростове начался капремонт базы гребного канала «Дон»

В здании базы гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону начался капитальный ремонт. Для проведения работ выделили 244,5 млн руб. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Рабочие приведут в порядок два блока здания спортивной школы олимпийского резерва №5. Там находятся игровой и тренажерный залы, раздевалки, вспомогательные и административные помещения. Кроме того, они заменят кровлю, фасад, окна, двери, внутренние инженерные коммуникации и выполнят отделку.

Завершить работы планируется в декабре 2026 года.

Мария Хоперская