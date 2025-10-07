ФНС попросила самозанятых назвать справедливую ставку налога на профдоход

Федеральная налоговая служба спросила у самозанятых, какую ставку налога на профессиональный доход они считают справедливой. Предлагается выбрать из 11 вариантов от 0% до «свыше 20%». Опрос запущен в личных кабинетах плательщиков НПД на сайте «Мой налог», обратили внимание «Ведомости».

У самозанятых поинтересовались, что они будут делать, если условия налогового режима станут для них неприемлемыми. Среди вариантов ответа — прекращение или смена деятельности, уход в тень или переход на другой налоговый режим.

ФНС также спросила у налогоплательщиков, как можно улучшить режим налога для самозанятых. В числе опций — понижение ставки, увеличение лимита дохода, возможность учета расходов. Кроме того, предлагается выбрать, какие параметры налога на профессиональный доход стали определяющими при выборе этого режима (автоматический расчет налога, отсутствие отчетности, низкие ставки).

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года, он вводился на 10 лет. При доходе до 2,4 млн руб. для самозанятых предусмотрена ставка в 6% дохода от работы с юрлицами и 4% — с физлицами. В сентябре глава Минэкономики Максим Решетников призвал начать обсуждение новой конструкции на смену самозанятости и предложил проработать ее уже в 2026 году. При этом власти не планируют менять налоговый режим для самозанятых до 2028 года.